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Названа еще одна причина бессимптомного течения COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Названа еще одна причина бессимптомного COVID-19
Фото: РИА Новости
Бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа",

— сказал Альтштейн в беседе с РБК.
В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.

"Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном",

— разъяснила она. Медик также призвала изучить эту гипотезу.
По ее словам, есть пять типов бета-коронавирусов, которые могут поразить человека.
Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает появление толерантности к COVID-19 у людей ожидаемым. Он объяснил, что отсутствие некоторых рецепторов в организме позволяет выработать ее к любому вирусу.
Ранее и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин заявил, что при встрече с патогеном организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия. Для этого он либо избавляется от патогена, либо старается минимизировать вред от инфекции. Второй вариант и есть формирование толерантности к вирусу.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались.
В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов спасти не удалось. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Лариса Попович , Александр Чепурнов , ВШЭ
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