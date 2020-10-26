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Врачи обнаружили опасное последствие коронавируса у детей 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Раскрыто опасное последствие коронавируса у детей
Фото: Lenta.ru
Опасные последствия коронавируса у детей могут проявляться в снижении когнитивных функций, а также в угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Ее слова передает РИА Новости.
Она отметила, что после обследования детей, перенесших COVID-19, ученые обнаружили снижение когнитивных функций у 30 процентов пациентов. В связи с этим врач призвала тщательнее наблюдать за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию в любой форме.
Изучение последствий заболевания прошло совместно с урологами. Так, по словам Намазовой-Барановой, после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза у мальчиков.
Ранее в Роспотребнадзорезаявили, что школьники не являются активными переносчиками коронавируса. Детей заражают взрослые, а не наоборот.
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Коронавирус , РИА Новости
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