Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Роспотребнадзор объяснил ошибки в тестах на коронавирус 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Отрицательные тесты на коронавирус могут выявляться и при наличии заболевания, это зависит от нескольких факторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елену Тиванову.
Она отметила, что нынешние исследования на COVID-19 отличаются высокой точностью. Однако при этом существует вероятность ошибочного отрицательного результата. В первую очередь, по словам Тивановой, это связано с тем, что во время тестирования вирус может спуститься глубоко в легкие из верхних дыхательных путей, в связи с чем в биоматериале не обнаружат инфекцию.
Также специалист выделила человеческий фактор при исследовании на коронавирус. Она отметила, что медработники могут допускать ошибки при тестировании.
Помимо этого, Тиванова напомнила, что тест работает на выявление бессимптомных носителей и заболевших на ранней стадии. Если же человек имеет болезнь поздней стадии, то результаты исследования также могут быть отрицательными. Тиванова выделила два вида тестирования: прямые и непрямые. К первым она отнесла мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса.

"Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через десять дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток",

— отметила специалист.
Она также сообщила, что к прямым относятся экспресс-тесты. Они представляют из себя анализы на вирусные антигены, однако актуальность результатов имеется лишь на момент сдачи анализа, подчеркнула Тиванова.
Тесты на антитела, по словам эксперта, относятся к непрямым методам исследования. Тиванова сообщила, что для него используется венозная и капиллярная кровь. Она рассказала, что с помощью такого тестирования выявляются клетки IgM и IgG — иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом.

"IgM появляются в самом начале заболевания, как правило, на третий-пятый день после первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. В свою очередь, IgG возникают, когда человек преодолел инфекцию, обычно на десятый-четырнадцатый день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни",

— сообщила Тиванова.
Ранее главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков отметил, что проведение тестов имеет смысл лишь в строго определенное время. Он подчеркнул, что исследование необходимо осуществлять сразу после выявления потенциального контакта с заболевшим коронавирусом.
Главврач также рассказал, что наиболее эффективным тестирование становится, если мазок берут из носоглотки и ротоглотки, и биоматериал смешивается в одной пробирке.
Москва24: последние новости
Ученые обнаружили необычное последствие перенесенного COVID-19 Ученые обнаружили необычное последствие перенесенного COVID-19 В Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям В Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям Врач назвала снижающую риск заражения COVID-19 болезнь Врач назвала снижающую риск заражения COVID-19 болезнь
Комментарии
Коронавирус , Видео , Евгений Тимаков , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
«Не могла ничего добиться и всех заразила»
«Не могла ничего добиться и всех заразила»
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Почечная недостаточность: шесть важных симптомов
01:11
Почечная недостаточность: шесть важных симптомов
Болезни и лекарства
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
Врач назвала опасность потери обоняния
05:59
Врач назвала опасность потери обоняния
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение