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Бессимптомный COVID объяснили проблемами со здоровьем 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Исполнитель обязанностей директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин объяснил бессимптомное протекание коронавируса проблемами с иммунитетом. Об этом сообщают «Известия».
Врач объяснил, что подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Это приводит к тому, что организм просто не запускает воспалительные и защитные процессы.
По словам Васина, в Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени. Подобный опыт был характерен для туберкулеза и холеры: у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.
Ранее "Рамблер" рассказывал, помогает ли плазма переболевших при лечении коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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