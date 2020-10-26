Бессимптомный COVID объяснили проблемами со здоровьем 

Исполнитель обязанностей директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин объяснил бессимптомное протекание коронавируса проблемами с иммунитетом. Об этом сообщают «Известия».

Врач объяснил, что подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Это приводит к тому, что организм просто не запускает воспалительные и защитные процессы.

По словам Васина, в Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени. Подобный опыт был характерен для туберкулеза и холеры: у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.