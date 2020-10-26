Бессимптомный COVID объяснили проблемами со здоровьем 

Ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса проблемами с иммунитетом. Об этом «Известиям» рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

По его словам, подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Таким образом в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

Васин отметил, что в Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени. Подобный феномен также характерен для туберкулеза и холеры: у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.