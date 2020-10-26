Вакцинолог призвал не ставить прививки от коронавируса 

До окончания испытания сывороток, лучше не вакцинироваться. С таким заявлением выступил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, член правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Виталий Зверев

«Вакцинироваться пока преждевременно. Недостаточно доказательств безопасности и эффективности этих вакцин. Надо подождать, пока закончатся все испытания, пока не поймем, как они работают, вызывают ли осложнения, дают ли они вообще какой-то иммунитет. Нужно понимать, чем мы собираемся прививать людей. Мы не имеем права рисковать ни на один процент».

Несмотря на то, что испытания должны закончиться в этом году. Понадобится дополнительное время для подведения итогов.

«После каждой фазы клинических испытаний проходит полгода. 180 дней положено наблюдать пациентов, чтобы делать какие-то заключения. Нужно смотреть, что случается, когда вирус попадает в организм вакцинированных, могут ли они заразиться. Неслучайно все вакцины поступают в практику через четыре-пять лет после начала их разработки», — рассказал Зверев.

Врач порекомендовал не ждать вакцину от коронавируса и не торопить события, а привиться от тех вирусов, которые до сих пор "живут" с нами и известны, например, грипп. По мнению врача, прививка может уберечь людей с легким сердцем от тяжелых последствий.