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Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Фото: depositphotos
Главный врач медцентра «Лидер-Медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как провериться на коронавирус самостоятельно.
Во-первых, можно сделать мазок ПЦР и пройти тесты, которые определяют два разных вида антител. Однако очень важно делать их в правильное время, объяснил врач.

"Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берётся мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса", — пояснил Тимаков.

Врач считает, что человеку, подозревающему заболеван, лучше сдавать тест ПЦР в первые две недели, а потом уже проверять организм на антитела, которые формируются на 7-10-й день болезни.

"Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдаётся только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G", — подчеркнул инфекционист.

Тест ПЦР, который врач предлагает сдавать после болезни, поможет определить, попадает ли вирус во внешнюю среду.
Ранее "Рамблер" сообщал о тесте, который определяет тяжесть COVID-19.
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Коронавирус , Евгений Тимаков
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