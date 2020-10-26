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Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19 

News.ru и ещё 1 6 часов назад
Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19
Фото: Газета.Ru
Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил, что россияне могут сами провериться на коронавирус. По его словам, для этого существует несколько способов.
Можно сделать мазок ПЦР и пройти тесты, которые определяют два разных вида антител. Об этом Тимаков рассказал в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что все способы хороши, но главное, понимать, для чего они делаются и использовать их в правильное время.
Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берётся мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса, — пояснил Тимаков.
Инфекционист отметил, что тест ПЦР проводят двумя способами: либо через носоглотку, либо через ротоглотку, а их результаты могут отличаться. Однако наиболее точный результат получится, если оба мазка смешать в одной пробирке.
Кроме того, Тимаков считает, что человек, подозревающий заболевание, может сдавать тест ПЦР в первые две недели, потом лучше проверять организм уже на антитела, которые формируются на 7-10-й день болезни.
Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдаётся только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G, — подчеркнул инфекционист.
Он советует, после болезни также сдать тест ПЦР.
В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным, — уверен врач.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , ИА Sputnik
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