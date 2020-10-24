Назван способ распознать бессимптомное течение COVID-19

Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU

Врач подчеркнул, что это единственный способ определить заражение. Он обратил внимание, что тесты не обладают стопроцентной точностью.

"Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет — нужно проверять на антитела", — пояснил вирусолог.

Кроме того, по мнению Аграновского, долгосрочных последствий для здоровья у перенесших коронавирус бессимптомно возникнуть не должно.

Индии и Бразилии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США

В России инфекцией заразились почти полтора миллиона человек, свыше 1,13 миллиона из них излечились, почти 26 тысяч пациентов скончались.