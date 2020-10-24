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Стопкоронавирус.рф

Назван способ распознать бессимптомное течение коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Назван способ распознать бессимптомное течение COVID-19
Фото: РИА Новости
Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.
Врач подчеркнул, что это единственный способ определить заражение. Он обратил внимание, что тесты не обладают стопроцентной точностью.

"Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет — нужно проверять на антитела", — пояснил вирусолог.

Кроме того, по мнению Аграновского, долгосрочных последствий для здоровья у перенесших коронавирус бессимптомно возникнуть не должно.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России инфекцией заразились почти полтора миллиона человек, свыше 1,13 миллиона из них излечились, почти 26 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , МГУ , РИА Ura.ru
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