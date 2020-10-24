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Ковидные пальцы — кожные симптомы вируса 

Kdpconsulting.ru 56 минут назад
Ковидные пальцы — кожные симптомы вируса
Фото: Kdpconsulting.ru
Это такое проявление ковида на коже. Чаще на пальцах ног, но может быть на руках, локтях и разных частях тела. Иногда эта штука чешется или болит.
Когда полыхнула эпидемия, медики были заняты скорее вопросами реанимации, поэтому на воспаленные пальцы никто особо не смотрел.
Потом срочные дела потихоньку разгребли и стали разбираться в подробностях болезни.
Сначала про ковидные пальцы говорили как про характерный симптом ковида, по которому можно было бы поставить предварительный диагноз. Ну то есть если приходит молодой и крепкий человек с такими пятнами, то сразу думали про вирус. Иногда пятна путали с ветрянкой.
Потом оказалось, что ковидные пальцы находят уже тогда, когда в крови появляются антитела против вируса, а мазок получают отрицательным. То есть чаще уже поздновато.
Считают, что вирус может так быстро размножаться во внутренней стенке кожных кровеносных сосудов, что срабатывает иммунитет, и кожа воспаляется.
Еще есть теория, что вирус вызывает появление мелких тромбов в кровеносных сосудах. Ковидные пальцы тоже могут проявляться сетчатым ливедо как на картинке вверху.
Очень похожая штуковина бывает от холода. Это называют озноблением. То есть вроде и не обморожение, но потом долго не проходит. Раньше считали, что холод так повреждает кровеносные сосуды в коже, что они воспаляются.
Когда зимой в европейских городах люди начали заболевать, то все подумали, что вирус повышает чувствительность к холоду. Потом оказалось, что холод ни при чем. Все дело просто в вирусе.
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