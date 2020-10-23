"Слабость игнорируют большинство больных"

По последним данным, около трети людей с коронавирусом переносят болезнь бессимптомно. На какие признаки все же стоит обращать внимание, если есть подозрение на инфекцию, телеканалу «МИР 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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- Многие ваши коллеги склоняются к тому, что ковида совсем без симптомов не бывает. Какие признаки должны насторожить?

Андрей Кондрахин: Ко мне стали чаще обращаться пациенты с коронавирусом. Основной симптом, который бывает у людей, которые переносят его спокойней и легче, – это сильная слабость. Сильная слабость сейчас встречается практически у всех – все работают очень много, высыпаются мало, питаемся мы не очень хорошо. Конечно, симптом слабости игнорирует большинство людей.

Но это слабость во всем теле, ощущение полного обездвиживания, ощущение, что не хочется двигаться, чтобы оставили в покое. Второе – начинают проявляться боли в мышцах. Это могут быть руки, ноги, часто поясница. Боль в спине – кто на то обращает внимание? Где-то потянул, где-то плохо сидел Это тоже один из симптомов новой инфекции. Ощущения, как при ОРВИ.

- Врачи говорят, что главный признак – полная потеря обоняния и чувства вкуса. Если человек стал чувствовать запахи иначе – это признак?

Андрей Кондрахин: Люди, которые обращались за консультацией, и у них развивалась коронавирусная инфекция, уже были показатели по лабораторным данным, вначале говорили, что вкус продуктов другой, небольшая заложенность носа, но все запахи не терялись. Они говорят, что было что-то похожее. Иногда это проходит спокойно, ощущения неприятного привкуса у привычных продуктов, потом все это проходит.

– Сухость в глазах, покраснение – признак?

Андрей Кондрахин: Конъюнктивит симптомом не является. Но проявляется сильное двоение в глазах. Многие пациенты говорят, что они перестали фокусироваться, ощущение, что у них появляется близорукость: тяжело набирать смс, смотреть газеты, почту. Как будто у человека за один день Конъюнктивит симптомом не является. Но проявляется сильное двоение в глазах. Многие пациенты говорят, что они перестали фокусироваться, ощущение, что у них появляется близорукость: тяжело набирать смс, смотреть газеты, почту. Как будто у человека за один день резко глаз постарел . Есть такой факт. При этом покраснение глаз или слезотечение не наблюдается.

- Расстройство желудка тоже является симптомом?

Андрей Кондрахин: Иногда в дебюте болезни возникает не легочная форма, а именно кишечная. Люди жалуются на слабость, а потом начинается понос на 5-6 дней, боли в животе, ощущение горения, а потом все заканчивается. При этом никаких изменений в легких, изменений запаха, вкуса. Никто на это внимания не обращает – у кого этих явлений не бывает? Последние данные показали, что в кишечнике вирус может около пяти недель находиться. Фекально-оральный путь передачи оказывается очень опасным для других, руки надо обрабатывать.

- Мы привыкли легкую простуду переносить на ногах. Есть случаи, когда легкая температура держится несколько дней, а потом – резкий подъем и уже поражение легких.

Андрей Кондрахин: Малые температуры, на которые люди не обращают внимания, которые появляются к вечеру, самостоятельно проходят и человека не тревожат. Температура 37 еще укладывается в физиологические нормы, а 37,2 уже не укладывается. 37,1 еще можно уложить – много работал, сильно двигался, было много эмоций. Тревожный признак – когда температура уже с утра 37,2-37,3. Это говорит о том, что организм требует обратить на себя внимание.

Люди, которые попадают на КТ, это люди, которые попали в серую зону. Они оказались уже заразными, уже болеют, но у них пневмония развивается бессимптомно – в этом опасность болезни. Когда они попадают на КТ, мы уже видим изменения в легких, это значит, что человек уже 5-7 дней болел, но не было симптомов.