«Сводит ноги и руки так, что аж немеют конечности».

Перенесенный коронавирус, даже в легкой форме, еще долго проявляется в виде различных последствий. Они бывают самыми неожиданными и могут возникать внезапно даже спустя месяцы после полного выздоровления.

Это подтверждают ученые. В частности, в Японии обратили внимание, что даже молодые люди, которые мало подвержены тяжелым симптомам, все чаще жалуются на ухудшение здоровья и качества жизни после ковида.

От последствий страдают и тысячи россиян, о чем они сами рассказывают в группах для переболевших в соцсетях.

«Клоками падают». Выпадение волос

Это новое неожиданное последствие коронавируса ученые выявили только что, но россияне на форумах жалуются на выпадение волос еще с весенней волны эпидемии.

Бывшая тяжелая пациентка, переболевшая еще в апреле-мае, делится:

«В июле начали выпадать волосы, прямо лезть пучками. Была жуткая слабость и головокружение до обморока. Еле доползла до врача. Сдала анализы, просто жуть. Сейчас наблюдаюсь: у эндокринолога, гастроэнтеролога, невролога, терапевта. До лора еще не дошла».

Из свежих октябрьских записей переболевших:

«Очень сильно волосы выпадают, а также в принципе стали очень слабыми, ломкими».

«Из последствий ковида — волосы клоками падают».

«У мамы после ковида волосы лезут — сказали, после сильной антибиотиковой терапии . Сделала исследование, сказали, луковицы живые есть, со временем вырастут как раньше».

«После короны еще как начали выпадать волосы! В больнице в палате у всех такое началось. Многие об этом говорят».

Чаще всего на это жалуются женщины, но и у молодых мужчин, которым, по идее, далеко до облысения, та же проблема:

«Болел в июле месяце, но теперь сильно начали выпадать волосы, прям видно, что волосы поредели».

Ученые допускают, что это может быть негативным результатом приема «ударной» дозы сильных лекарств, но также с сильным психологическим стрессом у пациентов.

«Обсыпало все лицо и тело». Прыщи

Теперь же взрослые переболевшие нередко жалуются на прыщи, которые вдруг появились спустя недели месяцы после выздоровления:

«Прыщи на лице. Никогда не страдал от прыщей, но вместе с искажением запахов лицо начало покрываться прыщиками».

«У меня после короны обсыпало все тело и лицо прыщами. Болела в июне, до сих пор справиться с этим не могу, раньше таких проблем не было».

«Болел летом где-то дней 10. Не мог есть, все время вырывало. За 10 дней потерял 10 кг веса. После выздоровления около месяца была сильная потливость и слабость. Все прошло, но теперь лицо все в прыщах, хотя их не было с подростковых лет».

«Переболела 4 месяца назад, температура выше 37, до сих пор не падает. Появилась сыпь на лице и теле».

«Во время болезни много потел, спустя два месяца после выздоровления кожа на лбу стала более сальной, появились прыщи, которых не было лет 15».

«Ходить могу враскорячку». Боль в суставах

Боли при коронавирусе — известный симптом. Но, как оказалось, у многих суставные боли не проходят после выздоровления или даже появляются уже после ковида, хотя до того их не было. Страдают не только люди в возрасте, но и молодые.

В группах переболевших делятся:

«Правая кисть и три пальца не работают. Думала, нерв защемило, но сейчас понимаю, что последствия ковида».

«Боль в суставах осталась у меня, в частности, левой кистью пользоваться почти не могу. Кто-то сталкивался еще с таким? Месяц от начала заболевания прошел. На 5 день болезни невероятно болели суставы, до слез. Потом прошло и вернулось вот сейчас».

«Сводит ноги и руки так, что аж немеют конечности».

Некоторых боли мучают в определенное время дня, кого-то с утра, кого-то ближе к ночи:

«У меня была боль от середины бедра и до самого низа. Целую неделю кости и суставы словно выкручивало. Особенно болело с утра и в первой половине дня. Что-то по типу ревматоидных болей. Ранее такого не было».

«Бывает ломота в суставах, пару раз судороги. И все усиливается к ночи».

При этом у многих боли появляются только через пару месяцев или длятся еще с весенней волны.

Одна женщина расписывает подробно:

«У меня появился суставный синдром спустя 2 месяца после ковида, одновременно с искажением запахов. Сначала ноги, то болели, то проходили, шишки какие-то образовывались, затем запястья стали болеть, и пальцы сгибать стало больно, затем в ногах появились адские боли, отеки, так что ходить не смогла».

По ее рассказу, дело дошло до больницы, там помогли снять отек, но боли остались, несмотря на прием таблеток от ревматизма.

«Немного лучше стало, хоть враскорячку, но ходить могу, боль из рук ушла, — продолжает переболевшая. — Сказали искать хорошего ревматолога, чтобы определить что за фигня. До ковида никогда проблем подобных даже близко не было».

Другая женщина, переболевшая еще в апреле, пишет осенью:

«Очень болят суставы. Очень сильно ломит на сгибах колен и локтей. Состояние не похоже на "дни ковида", но и здоровой полностью себя не чувствую. Живу словно на 50% всего».

«Как будто омертвевшие участки». Горло

«Вирус достаточно сильно поражает слизистую. Появилось ощущение, причем как у меня, так и у других людей в больнице, что на слизистой появились какие-то дефектные ленты. Как будто на горле образовались омертвевшие участки», — сообщил он порталу URA.ru

«Ощущения на горле сохраняются даже после двух отрицательных тестов на коронавирус и после выписки из больницы. Я это оцениваю, как атаку на слизистую. Причем я еще не встречал этого симптома ни в каких описаниях», — отметил вирусолог.

Но то, что еще не дошло до научных работ, уже достаточно описано переболевшими в группах поддержки. Там это чаще всего характеризуют как «ком в горле».

РИА Новости

«Болела в июне, ком в горле появился в сентябре, извращение вкуса и запаха тоже в сентябре».

«Болела в апреле, ощущение кома в горле до сих пор не прошло и периодически пытаюсь его откашливать».

«У меня постоянно першение в горле и как будто ком стоит».

«Я болела в мае — до сих пор слизь по задней стенке стекает и периодически першит горло. К лор-врачам аж к двум ходила — их лечение не помогает, по снимку все чисто».

«Блуждает по всему организму». Другие последствия

Между тем многих, по рассказам, спустя месяцы после ковида стали мучить самые разные недомогания, которые чередуются между собой или настигают одновременно.

Женщина, которую выписали в конце августа, пишет в октябре:

«Пока болела, было 25% поражения легких, слабость. И постоянно что-то болело. То голова, то живот… Боль блуждала по всему организму. После выписки до сих пор эти странные ощущения, уже не боль, продолжаются. То ноги сводит, то внутри в икрах какие-то мурашки бегают, то пульс высокий, то слабость где-то в голове. Абсолютно ничего не хочется делать. Потливость замучила. Мне просто иногда становится страшно».

Бывшая пациентка из Сахалинской области делится:

«У меня была легкая степень, лечилась дома. Только через месяц появились силы ходить по дому. Что-то есть. Но теперь понизилось давление. Болит сердце. Подозревали миокардит. Сделали УЗИ, эхо сердца. Слава богу, не подтвердилось. По телу идут сильные покалывания. Стали появляться боли в груди во второй половине дня. Грудь распирает. Не могу ничего делать. Сижу или лежу. Не знаю, как люди выходят на работу через 2 недели…»

«Как будто все по-новой». Сколько после коронавируса проявляются последствия

Судя по признаниям переболевших, все эти последствия не отпускают месяцами. Это тревожит еще и потому, что зачастую анализы не показывают никаких критических изменений, а врачи разводят руками и не могут помочь.

Из свежих постов в группах перенесших ковид:

«Температура, слабость, сдавленность в груди и т.д. Я переболела в мае, но стабильно раз в месяц (по несколько дней) у меня эти побочки вылезают. Как будто постоянно заражаюсь и все по-новой».

«Прошло уже 4 месяца после болезни, а состояние до сих пор, будто кто-то у меня все силы забрал. И очень жутко болят ноги, даже когда просто лежу на кровати. Раньше никогда такого не было».

Фиброз в обоих легких, дышать стало сложнее, часто кашель на пустом месте. Пульмонолог смотрела, говорит, если повезет, рассосется, ну а не повезет, так жить будете».

«У меня фиброз снизился только через месяц после начала лечения. Делала КТ повторное, остался один очаг. Но зато на УЗИ сердца есть фиброзное образование после ковида. Нужно проверять все в комплексе».

«Болеют по разному, знаю таких, у которых не выше 37,3 была температура, просто самочувствие не очень, и знаю таких, которые спустя три месяца терпят последствия. Один из них вообще после ковида до сих пор в инвалидной коляске, и это, повторюсь, спустя три месяца!»