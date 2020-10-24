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Объяснено нежелание людей носить маски 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор объяснил нежелание людей носить медицинские маски на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает НСН.
Эксперт заметил, что сами по себе маски не слишком дорогой атрибут, хоть люди и могут носить одну и ту же маску по несколько дней. Он считает, что люди просто не верят в способность масок защитить от коронавируса. При этом Конфисахор усомнился в том, что в данном случае может помочь введение штрафов, поскольку это лишь еще больше обозлит людей, чье финансовое положение стало хуже. Однако, полагает психолог, контролировать ношение масок все же нужно.
Не считает Конфисахор эффективной в этом вопросе и социальную рекламу.

«Если люди сами не поймут, что им это надо, ситуация не исправится»,

— сказал он.
В свою очередь, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов полагает, что нежелание людей носить маски и перчатки связано как раз с денежным фактором, поскольку даже незначительная сумма имеет значение. По его мнению, людей необходимо активнее информировать о пользе использования масок и перчаток.

«Масса противоречивой информации рождает у населения недоверие ко всем мерам. Нужно людям объяснять, чтобы рекомендации были логически просты и понятны всем»,

— заключил врач.
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Коронавирус , Видео , Владислав Жемчугов
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