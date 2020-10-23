Минздрав издал новый указ, который определяет статус пациентов с коронавируом и регулирует дальнейший план действий. "Рамблер" изучил его и выяснил, что делать, если вы подозреваете COVID.

Получить положительный тест ПЦР. Это результат мазка из носоглотки.

Сходить на КТ, отвечаать общей симптоматике коронавируса.

Получить положительный тест серологической диагностики, который поможет определить бессимптомный вирус. Чтобы врач мог определить, есть ли у вас коронавирус, необходимо:

Ранее одного теста для определения коронавируса было недостататочно, но сейчас вполне можно обойтись разовым исследованием. Кстати, если кто-то из вашего окружения заболел, то по новым указаниям ПЦР-тест лучше всего сделать через 7 дней после контакта, а тест иммунохимическими методами на 9 сутки.

В больницу по новому указу попадут пациенты с пневмонией и инфекцией COVID-19, а также те, у кого развились осложнения и те, кто входит в группу риска. На данный момент это лица старше 55 лет, люди с хроническими заболеваниями и онкологией.

Если COVID проявляется без симптомов, то медицинское наблюдение осуществляют в течение 14 дней с даты последнего контакта. Повторная лабораторная диагностика не проводится.