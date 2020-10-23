Минздрав
издал новый указ, который определяет статус пациентов с коронавируом и регулирует дальнейший план действий. "Рамблер" изучил его и выяснил, что делать, если вы подозреваете COVID.
Чтобы врач мог определить, есть ли у вас коронавирус, необходимо:
- Получить положительный тест ПЦР. Это результат мазка из носоглотки.
- Сходить на КТ, отвечаать общей симптоматике коронавируса.
- Получить положительный тест серологической диагностики, который поможет определить бессимптомный вирус.
Ранее одного теста для определения коронавируса было недостататочно, но сейчас вполне можно обойтись разовым исследованием. Кстати, если кто-то из вашего окружения заболел, то по новым указаниям ПЦР-тест лучше всего сделать через 7 дней после контакта, а тест иммунохимическими методами на 9 сутки.
В больницу по новому указу попадут пациенты с пневмонией и инфекцией COVID-19, а также те, у кого развились осложнения и те, кто входит в группу риска. На данный момент это лица старше 55 лет, люди с хроническими заболеваниями и онкологией.
Если COVID проявляется без симптомов, то медицинское наблюдение осуществляют в течение 14 дней с даты последнего контакта. Повторная лабораторная диагностика не проводится.
При легкой форме коронавирусной инфекции медицинское наблюдение проходит в течение двух недель и продлевается, если больной не выздоровел. Повторый тест проводить необязательно.