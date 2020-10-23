В период пандемии необходимо поддерживать социальные связи и быть в курсе новостей. Об этом в колонке для издания Business Insider заявила эпидемиолог Сира Надад (Syra Madad) из Нью-Йорка.

Специалистка отметила, что COVID-19 представляет угрозу для жизни и здоровья, особенно в преддверии наступления холодов. Среди населения существует феномен «пандемической усталости» (pandemic fatigue), когда люди на фоне растущего чувства апатии перестают соблюдать меры профилактики. Эпидемиолог отметила, что в это время необходимо поддерживать безопасные контакты с родными и близкими. Также Садад рекомендовала собрать аптечку для всех домашних с запасом медикаментов минимум на месяц, иметь припасы нескоропортящихся продуктов питания.

Доктор рекомендовала быть в курсе новостей о распространении пандемии, жизненно важно получать актуальную информацию от местных органов здравоохранения. Надад посоветовала избегать недостоверной информации и уметь раскрывать фейковые сообщения из медиа и соцсетей. Важнейшим способом защититься от смертельного вируса — особенно в период второй волны коронавируса — врач назвала сохранение здоровья.

«Это может помочь снизить риск тяжелого исхода в случае заражения SARS-CoV-2», — подытожила Надад.

В заключении автор отметила, что следует придерживаться основных мер профилактики и пропагандировать их среди близких и знакомых. «Надевайте маску, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и проветривайте помещение», — заявила она.