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«Просто апокалипсис»: медик о том, как работают врачи во вторую волну пандемии 

Мира Маркина 3 часа назад
«Просто апокалипсис в здравоохранении всего мира»
Фото: @arinakoptyaeva
Несколько дней назад Россия побила рекорд по числу зараженных COVID-19 в день. Очевидно, что с приходом второй волны пандемии нагрузка на медиков возросла. В каких условиях им приходится работать сейчас? Разбирался "Рамблер".
На днях Арина Коптяева, анестезиолог-реаниматолог из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Instagram пост, в котором подробно рассказала о том, что происходит сейчас в больницах.
В первую очередь медик обратила внимание на то, что с каждым днем становится все больше зараженных врачей. Таким образом, число медиков, способных оказать помощь, уменьшается, из-за чего возникают серьезные проблемы (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

"Люди болеют ковидом, врачи их лечат и тоже заболевают ковидом, врачи уходят на больничный и не могут лечить пациентов, поток которых увеличивается в геометрической прогрессии. Так как врачи становятся пациентами и не могут получить хотя бы диагностическую помощь быстро, потому что каждый врач-пациент, но не всякий пациент — врач, количество пациентов постоянно увеличивается, а количество врачей неуклонно уменьшается".

Девушка призналась, что и сама сейчас болеет и не может выйти на работу. Однако на помощь коллег она не надеется:

"Я понимаю, что на данном этапе, система не справляется, в неё не закладывали данный форс-мажор, и можно конечно ждать, когда про меня вспомнят два несчастных терапевта, оставшихся в нашей поликлинике и пошлют гонцов взять у меня мазки, но я […] сама узнаю всякие эпидномера и номера предписаний контактных, звоню и беседую с детской поликлиникой и по десять раз диктую каждому все данные и вот даже глубоко в душе, не обижаюсь на поликлинику, потому что понимаю какая там сейчас ж**а".

В заключение поста Коптяева добавила, что подобная ситуация, по ее мнению, сложилась не только в России, но и в других странах, которые оказались не готовы к колоссальному наплыву зараженных коронавирусом:

"Просто апокалипсис. Просто в здравоохранении всего мира. Просто как верно действовать никто не знает. ⠀

Санитарные курсы из добровольцев, наверное, как в войну!". ⠀

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