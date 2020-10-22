«Просто апокалипсис в здравоохранении всего мира»

"Люди болеют ковидом, врачи их лечат и тоже заболевают ковидом, врачи уходят на больничный и не могут лечить пациентов, поток которых увеличивается в геометрической прогрессии. Так как врачи становятся пациентами и не могут получить хотя бы диагностическую помощь быстро, потому что каждый врач-пациент, но не всякий пациент — врач, количество пациентов постоянно увеличивается, а количество врачей неуклонно уменьшается".
"Я понимаю, что на данном этапе, система не справляется, в неё не закладывали данный форс-мажор, и можно конечно ждать, когда про меня вспомнят два несчастных терапевта, оставшихся в нашей поликлинике и пошлют гонцов взять у меня мазки, но я […] сама узнаю всякие эпидномера и номера предписаний контактных, звоню и беседую с детской поликлиникой и по десять раз диктую каждому все данные и вот даже глубоко в душе, не обижаюсь на поликлинику, потому что понимаю какая там сейчас ж**а".
"Просто апокалипсис. Просто в здравоохранении всего мира. Просто как верно действовать никто не знает. ⠀
Санитарные курсы из добровольцев, наверное, как в войну!". ⠀