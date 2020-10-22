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«Зимой будет плохо. Готовьтесь»: эксперт рассказал все о коронавирусе 

Александра Нечаева 59 минут назад
Несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире продолжается уже в течение почти девяти месяцев, у многих людей нет четкого понимания того, что же за вирус так всех пугает и стоит ли на самом деле бояться заразиться коронавирусной инфекцией. Американский реаниматолог и ученый Пол Марик на днях в своем докладе подытожил все, что известно на сегодняшний день о заболевании. Главные выводы эксперта в материале «Рамблера».

Не верьте слухам

Во-первых, Марик сообщает, что ковид — это болезнь, которой еще не было. Он совсем не похож на грипп, как до сих пор пытаются утверждать некоторые «диванные эксперты».

При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде — его подавление со всей иммунной системой,

— говорит специалист.
Ученый сетует на то, что в Сети ежедневно появляется большое количество неправильной информации, касающейся коронавируса, и призывает попытаться разобраться в вопросе, а не слепо верить тому, что пишут, например, в социальных сетях.

Убить ковид отбеливателем, как иногда советуют, невозможно. Отбеливатель не спасет от заражения. Это опасный и коварный вирус, т.к. вызывает цитокиновый шторм,

— отмечает Марик.
Также эксперт предупреждает о том, что надеяться на улучшение ситуации не приходится:

В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.

Носите маски

Наиболее эффективным способом защиты от коронавируса являются маски. Эксперт утверждает, что носить их нужно обязательно и всем. Главный способ передачи коронавируса — капельный, вирус может передаваться от человека к человеку, если расстояние между ними менее 1,5 метров. Надевая маску, вы, в первую очередь, защищаете себя: снижается количество вирусных частиц, которые вы можете вдохнуть. Это, по словам ученого, крайне важно, поскольку от этого в итоге зависит степень тяжести заболевания: т.е. люди, вдохнувшие меньше частиц вируса, имеют более высокие шансы перенести заболевание легко или вовсе без симптомов.

Держите дистанцию

С каждым выдохом носитель вируса выпускает в воздух около миллиона (!) вирусных частиц, они попадают в носоглотку случайным прохожим или собеседникам, где и начинается репликация вируса в защищенной от иммунитета среде, после этого вирус попадает в легкие аспираторным путем. Следует помнить, что заболевший человек наиболее заразен именно в инкубационный период, до проявления каких-либо симптомов, после риск заразить окружающих хотя и сохраняется, но начинает снижаться.

Положительный ПЦР и вирус

Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид,

— объясняет Марик.
В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть его циркулирующие по организму остатки. Эти остатки и дают положительный ПЦР. После шестого дня инфекционность падает, а с десятого дня попадания вируса в организм человек уже не считается заразным. Положительный ПЦР может оставаться таковым до 70 дней.

Факторы риска и последствия

На тяжесть заболевания и летальный исход в случае заболевания коронавирусной инфекцией влияют возраст, пол и вес пациента. Эксперт напоминает, что к особо уязвимой группе относятся мужчины, люди старшего возраста и пациенты с лишним весом. Также Марик указывает на пост-ковидный синдром:

Половина выздоровевших от ковида имеет долговременные симптомы: усталость, одышка, боль в суставах, боль в груди, кашель, отсутствие обоняния и вкуса, сухость глаз и рта, головная боль, мокрота, боль в горле, головокружение, понос.

Комментарии 6
Коронавирус , Видео , Пол Марик
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