Вирусолог высказался о смерти тестировавшего вакцину 

Если разработчики зарубежной вакцины решили продолжить испытания после смерти одного из участников, значит у них есть доказательства отсутствия связи летального исхода с препаратом. Так на произошедшее отреагировал вирусолог, директор российского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург , передает РИА Новости

Гинцбург объяснил, что у исследователей должны быть «серьезные доказательства и основания», чтобы не связывать летальный исход с прививкой. Он добавил, что если есть намеки на связь, то испытания надо прекращать «согласно любому законодательству».

По словам вирусолога, если будет доказано, что доброволец умер из-за препарата, это будет «плохо для вакцины».

Вечером 21 октября стало известно о смерти в Бразилии 28-летнего добровольца, участвовавшего в испытании вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, скончался в Бразилии. Указано, что мужчина умер «в результате осложнений COVID-19». Пока неизвестно, что именно ему вводили — препарат или плацебо.

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания после заболевания одного из участников воспалением спинного мозга, но позднее опровергла это, заявив, что диагноз не окончательный, а перерыв в испытаниях носил «рутинный характер» и был вызван выявлением расстройства, причины которого потенциально неизвестны. В США испытания могут возобновить до конца октября текущего года.