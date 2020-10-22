«Пока растет»: россиян ждут новые ограничения

В России могут ввести новые запреты из-за роста заболеваемости COVID-19.

Рост заболеваемости коронавирусом может привести к очередным ограничительным мерам и запретам. Такое заявление сделали в правительстве одного из регионов России, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о Приморском крае. Здесь уже несколько дней подряд отмечается рост новых случаев заражения опасным вирусом.

В связи с этим региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вынес рекомендации, которые могут не понравиться многим приморцам. Согласно сообщениям, принято решение «рекомендовать юридическим лицам, частным предпринимателям отменить массовые мероприятия».

Напомним, что рост заболеваемости в регионе начался 9-10 октября. При этом глава регионального отделения Роспотребнадзора Татьяна Детсковская напомнила гражданам, что в коллективах следует сократить число очных совещаний, а также исключить массовое посещение столовых.

В Приморском крае режим повышенной готовности действует до сих пор. Все жители и гости региона могут посещать общественные места исключительно с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением «социальной дистанции».

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Приморье коронавирус был выявлен у 123 человек. В общей сложности с момента начала пандемии в регионе выявлено уже 13 тыс. 811 пациент, болеющий коронавирусом.