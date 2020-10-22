Минздрав запретил проверять легкие «на всякий случай»

Проверка легких при помощи компьютерной томографии без надобности и «на всякий случай» несет риски, потому что она не выявляет инфекцию и создает нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин , передает агентство «Москва»

Тюрин назвал следующие показания для КТ: одышка и температура выше 39 градусов, а также симптомы респираторной вирусной инфекции и серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.

При этом даже если КТ не выявила изменения в легких, это не значит, что у пациента нет заражения — его может обнаружить только лабораторная диагностика, заявил эксперт. Минимальные отклонения могут возникать при любом другом респираторном заболевании.

Эксперт добавил, что проверка легких без показаний нагружает систему здравоохранения и мешает работать «всем без исключения». По его словам, во многих регионах России сегодня ажиотаж в диагностических отделениях. Тюрин напомнил, что КТ сопровождается высокой лучевой нагрузкой на пациента.