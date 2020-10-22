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Врачи назвали два незаметных симптома начинающегося коронавируса 

News.ru 6 часов назад
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
Фото: depositphotos.com
Медики назвали два самых малозаметных симптома коронавируса, которые могут являться преддверием болезни. Это головная боль и сильная утомляемость, которые больные испытывают незадолго до вступления болезни в силу.
Об указанных симптомах рассказали пациенты, которым был поставлен положительный результат на коронавирус, сообщает «ПолитРоссия». Чаще всего их испытывали люди в возрасте. Медики склонны называть эти признаки тёмными лошадками, так как больные могут даже не подозревать о наличии в организме вируса.
Также о заражении инфекцией свидетельствуют повышенная температура, сухой кашель, неприятные ощущения в лёгких и потеря обоняния.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулит, рассеянный склероз и синдром Гийена — Барре. К такому выводу пришёл учёный из Колумбии Карлос Каньяс.
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