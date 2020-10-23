Признаки того, что у вас будут осложнения при COVID 

Врачи выяснили главные признаки коронавируса, которые свидетельствуют о том, что инфекция может перейти в тяжелую форму. Достаточно знать всего три признака, чтобы срочно вызвать врача.

Температура

Температура — один из важнейших симптомов коронавируса и, естественно, она может сигнализировать об ухудшении состояния и утяжелении течения болезни.

«Высокая температура — это признак инфекции, признак болезни, но это и признак того, что организм борется. Поэтому где-то до 38,3-38,5°С делать с температурой ничего не нужно. Нужно терпеть, болеть, потому что это оптимальная температура для иммунной системы в условиях агрессии. Если уже выше этих показателей, значит, как говорится, что-то пошло не по резьбе. Тут уже можно плавненько снизить, но не до 36,6°С».

Впрочем, специфика коронавируса говорит, что принцип «терпеть и болеть» — не всегда самый лучший. И дело здесь не в высокой температуре самой по себе, а в том, что она может сигнализировать о тяжелом течении болезни, чреватым поражением легких.

Поэтому, если температура выше 38°С держится больше 4 дней — это сигнал для того, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ) легких. Некоторые врачи советуют делать КТ, даже если в течение 5 дней держится температура выше 37°С.

Кадр видео YouTube-канала «ТГКБ No 5 Медгородок»

Пример «матового стекла» на КТ легких — характерного рисунка для коронавирусной пневмонии. Кадр видео YouTube-канала «ТГКБ No 5 Медгородок»

Кроме того, при возможности, больным коронавирусом с долго держащейся температурой нужно делать замеры сатурации крови.

Сатурация крови

Сатурация крови — один из главных показателей, определяющих дыхательную недостаточность. Она хороша тем, что позволяет не ориентироваться на личные ощущения человека, а напрямую показывает насыщение кислородом организма.

Это важно, так как, по словам заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе» Галины Гольцман, «есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо».

Сатурация крови измеряется методом пульсоксиметрии — просвечивания кровеносных сосудов инфракрасным излучением (чем больше кислорода в крови, тем отсвет ярче). Процедура безболезненна и проводится с помощью компактного прибора пульсоксиметра.

Также эту процедуру могут проводить некоторые фитнес-браслеты и смарт-часы, но их показатели менее точны.

Какой показатель сатурации свидетельствует об опасности? Минздрав России считает ненормальным результат менее 95%. Галина Гольцман говорит: «Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу».

Одышка

Ну и, конечно, главный показатель тяжелого течения болезни, известный с начала пандемии — одышка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняет:

«Затрудненность дыхания — если вы ее чувствуете, нужно немедленно вызывать врача домой и не идти в поликлинику. Смотрите на свои ощущения. Ощущение стесненности, ощущение затрудненности дыхания, когда трудно вдохнуть или трудно выдохнуть — это основание, чтобы срочно озаботиться состоянием своего здоровья».

Существует и более формальный показатель — частота дыхательных движений (ЧДД). Она определяется по числу циклов «вдох-выдох» за минуту в состоянии покоя. Для взрослого человека нормой считается 16-20 циклов.

При одышки частота увеличивается, так как кислорода не хватает. По оценке Минздрава, ЧДД больше 22 свидетельствует о серьезном усугублении течения коронавируса.

Но в целом, помните, что любая затрудненность дыхания при коронавирусе — это опаснейший симптом. И в условиях пандемии коронавирусной нужно считать любую непонятную вам затрудненность дыхания.