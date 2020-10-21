Врач Минздрава объяснил слова о неэффективности перчаток

Перчатки и кожные антисептики при правильном использовании — равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые используют много раз, от коронавируса не спасают, а наоборот могут быть дополнительным риском инфицирования, заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов

"Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективные меры. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда", — сказал Чуланов.

Он уточнил, что в момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19.

Кроме того, очень важно правильно снимать перчатки: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы зараженные поверхности остались внутри, пояснил Чуланов.

"В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но все-таки мы должны помнить, что перчатки — это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию — мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки", — отметил Чуланов.

По его словам, такое использование перчаток категорически неправильное и может стать дополнительным риском для инфицирования.