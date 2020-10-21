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Популярные меры против коронавируса оказались неэффективными 

Lenta.ru 2 часа назад
Меры против COVID-19 оказались неэффективными
Фото: Jason Cairnduff / Reuters
Международная группа ученых показала, что популярные меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2 — социальное дистанцирование и ношение масок — не являются достаточно эффективными, чтобы сдержать пандемию, хотя действительно снижают риск заражения.
Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в International Journal of Multiphase Flow. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты разработали улучшенную модель распространения аэрозолей в виде капель с инфекцией в воздухе. Нынешние модели, основанные на измерениях 30-40-х годов XX века, являются устаревшими и не учитывают микроскопические частицы. Они предполагают, что тяжелые капли быстро оседают, а маленькие перемещаются почти что горизонтально, но быстро испаряются. Однако даже когда капля испаряется, остается аэрозольная частица, способная содержать вирус.
Оказалось, что частице диаметром 10 микрометров требуется 15 минут, чтобы упасть на землю. В результате вступить в контакт с вирусом могут даже те люди, которые соблюдают правила социального дистанцирования, например, в лифте, в котором ранее находился зараженный. Особенно опасными в этом смысле являются помещения с высокой влажностью и плохой вентиляцией.
Однако ученые подчеркивают, что ношение масок и социальное дистанцирование не должны рассматриваться как бесполезные меры. Маски предотвращают распространение крупных капель, в которых могут содержаться большие дозы вируса, а социальное дистанцирование уменьшает вероятность заражения. Однако гарантированной безопасности ни то, ни другое не предоставляет.
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