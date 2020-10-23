Эпидемиолог опроверг заблуждение о COVID-19

Арег Тотолян. Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора , академик РАН

Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

"Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, уточнил Тотолян.

"И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — пояснил эпидемиолог.