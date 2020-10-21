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Врач рассказала об опасности ношения маски на подбородке 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Врач рассказала о вреде ношения маски на подбородке
Фото: РИА Новости
Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская призвала соблюдать правила ношения масок, которые должны плотно прилегать к лицу, а ношение маски на подбородке — плохая услуга и для себя, и для окружающих.

"Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению. Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации", — сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Пеньковская призвала крымчан соблюдать масочный режим, особенно в местах массового скопления граждан.
Всего на текущий период в республике зарегистрированы свыше 7,5 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели — 4132 человека.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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