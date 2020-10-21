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Врачи назвали главные ошибки пациентов с коронавирусом 

Волгоградская правда и ещё 1 21 октября 2020
Врачи назвали главные ошибки пациентов с коронавирусом
Фото: Волгоградская правда
Медицинские специалисты указали на ряд распространенных ошибок среди людей, которые обнаруживают у себя симптомы COVID-19.
В рамках популярной телепередачи на федеральном канале российские врачи перечислили самые типичные ошибки, которые люди совершают в попытках вылечиться от коронавируса.
Врач-инфекционист Георгий Сапронов указал, что чаще всего при повышении температуры россияне стремятся ее сбить. Однако, по словам специалиста, высокая температура является нормальной реакцией организма, который пытается побороть вирус или инфекцию. Поэтому врач не рекомендовал сбивать температуру до значения 38,5 градуса. Принимать жаропонижающее можно при значении 38 градусов, если имеются хронические патологии.
Злоупотребление средствами от кашля медики называют еще одной популярной ошибкой. Прием таких средств усиливает отхождение мокроты, что может усугубить гипоксию.
Прием иммуномодуляторов специалисты также назвали ошибкой. Такое поведение может привести к избыточной иммунной реакции, при которой организм станет уничтожать и без того поврежденные легкие.
Врачи советуют при любых проявлениях болезни обращаться к специалистам, а в домашних условиях ограничиться обильным питьем.
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