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Стопкоронавирус.рф

Новый рекорд по заболевшим: 16 319 случаев COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Статистика заражений коронавирусной инфекцией в последние сутки остается неутешительной. Так, в России выявлено 16 319 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Из них 28,6% не имели клинических проявлений болезни.
По регионам случаи распределились так. Самый большой показатель в Москве — 4999, затем идет Санкт-Петербург — 695, а следом московская область — 426.
Стопкоронавирус.РФ
При этом зафиксировано 269 летальных исходов, полностью выздоровело 9704 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов.
Ранее "Рамблер" сообщал о новом симптоме коронавируса.
Коронавирус , Видео
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