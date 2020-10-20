Врачи по всему миру тщательно изучают все особенности вируса, повергшего государства в хаос. Так, международное медицинское сообщество инициирует все новые и новые исследования, связанные с COVID-19, пытаясь оптимизировать протокол лечения или найти новые "зацепки".

Как выяснил "Рамблер", русскоязычный ученый Александр Кухарчук, возглавляющий медицинскую лабораторию в индийском Мумбаи, обратился к пользователям Сети с новой информацией:

Специалист объяснил, "почему мы заражаемся коронавирусом":

"Причина первая — люди не знают первых симптомов коронавирусной инфекции. ВОЗ информирует нас через Интернет, что «Наиболее частые симптомы COVID-19 — лихорадка, усталость и сухой кашель. У некоторых пациентов могут быть боли, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея. Эти симптомы обычно мягкие и начинаются постепенно».. ", — объясняет Кухарчук.

По его словам, несмотря на то, что пишет Всемирная организация здравоохранения, на самом деле в первые дни заражения проявляется совсем другой симптом:

"Что они там вообще делают, эти возовцы? Уже почти месяц прошел с момента публикации исследования, которое выявило более 200 симптомов начала COVID-19, и на первом месте среди них не лихорадка и быстрая утомляемость, а ГОЛОВНАЯ БОЛЬ! И все… очень часто никаких иных симптомов в первые дни нет!

Это значит, что у людей и врачей должна быть повышенная настороженность в отношении коронавирусной инфекции — любые симптомы, характерные для ОРВИ, кишечных инфекций, гриппа, кожных заболеваний и неврологических нарушений должны сейчас расцениваться, как вероятность начальной стадии COVID-19! ".

При этом медик отмечает, что неопасность инфекции для молодых и здоровых — миф.

"Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи — тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).

Результат: основная масса больных — работающие молодые люди, основная масса смертей — тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день…", — рассказал ученый.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация автора сохранены.