Переболевшие ковид жалуются на "мертвые участки"

Вирусолог Александр Чепурнов , дважды переболевший COVID-19, заявил, что коронавирус вызывает у пациентов странные ощущения мёртвых участков в области горла. По его словам, дискомфорт сохраняется даже после выздоровления.

Сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в беседе с URA.RU отметил, что COVID-19 серьёзно поражает слизистую.

Появилось ощущение, причём как у меня, так и у других людей в больнице, что на слизистой появились какие-то дефектные ленты. Как будто на горле образовались омертвевшие участки, — рассказал Чепурнов.

Он добавил, что ярко выраженные образования на горле остаются и после выздоровления. Такое воздействие вируса можно считать атакой на слизистую, которая ещё не встречалась в описаниях симптомов заболевания у других специалистов, указал Чепурнов.

В обоих случаях заражения учёный также столкнулся с двусторонней пневмонией. При этом повторное заболевание, по его мнению, «знакомит» человека с новыми свойствами COVID-19.

В обоих случаях была пневмония. Кроме того, вирус оказался способен атаковать разные направления — клетки, сопутствующие нервным. От чего мы и ощущаем, например, потерю вкуса и запаха,