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Названы долгосрочные последствия коронавируса 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Названы долгосрочные последствия коронавируса
Фото: РИА Новости
Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции, свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета.

"Предварительные данные исследования долгосрочных последствий заражения COVID-19 говорят, что выписанные из больницы пациенты продолжают испытывать одышку, усталость, беспокойство и депрессию через два-три месяца после заражения вирусом. Ученые Оксфордского университета также обнаружили с помощью МРТ аномалии во многих органах у переболевших коронавирусом пациентов и считают, что это может быть обусловлено возникшим из-за COVID-19 длительным или хроническим заболеванием", — говорится в опубликованном в понедельник докладе.

В исследовании приняли участие 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19. Участниками стали также 30 добровольцев — местных жителей, из которых исследователи сформировали контрольную группу. Все подопытные прошли процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, легких, сердца, печени и почек. Им были сделаны спирометрия для диагностики функции легких и тесты на сердечные функции. Ученые приняли во внимание вредные привычки участников, индекс массы тела, образ жизни и психическое здоровье.

"Исследование показало, что в течение двух-трех месяцев с начала заболевания 64% пациентов испытывали постоянную одышку, а 55% жаловались на постоянное чувство усталости. Аномалии в тканях легких были отмечены у 60% заразившихся COVID-19, в почках — у 29%, в сердце — у 26% и в печени — у 10%. Отклонения в органах были даже у пациентов, которые перенесли заболевание не в критической форме", — говорится в исследовании.

Томография также установила тканевые изменения в частях мозга, у пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций. Способность переболевших выдерживать физические нагрузки была значительно снижена, что объяснялось сочетанием постоянной усталости и патологией легких.
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