«На прием не записывайтесь, ухожу в COVID-центр»

Еще летом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова выступила с заявлением, что в ходе лечения коронавирусной инфекции Россия потеряла примерно 500 медиков, сейчас "Список памяти" насчитывает 733 имени. "Рамблер" решил выяснить, как врачи относятся к работе в больницах для пациентов с коронавирусом.

Жительница Москвы обратилась в больницу по причине простуды, но перед контрольным визитом, врач посоветовала записаться к коллеге, так как женщину определили на работу в COVID-центре.

"И вот врач говорит, что ее определили работать в коронавирусную больницу, и у нее такой взгляд был тяжелый, как будто она больше не вернется. Стало жалко ее, врачи ведь тоже боятся", — поделилась своими чувствами пациентка.

Многие врачи обязаны работать с пациентами с коронавирусом, потому что специфика их работы не меняется. Допустим, терапевт приемного отделения не может отказать в приеме человеку с COVID. При этом если врач занимается дополнительной работой, то он может отказаться от лечения, написав письменный отказ.

"Я долго работаю в реанимации, но такого никогда не видела, чтобы все врачи были брошены на работу с пациентами с COVID-19".

Если же врача переводят в другую больницу по причине эпидемии, от перевода он отказаться не может. Однако работодатель должен обеспечить медицинскому работнику необходимые средства защиты: респиратор, перчатки, защитный комбинезон.

"Средства защиты у нас есть, но есть и опасения по поводу юридической защищенности. С нами не заключили допсоглашение о том, что мы согласны работать в карантинной среде. Когда я спросил об этом у начальства, никто об этом ничего не знал. Еще у нас раз в неделю должна проводиться лабораторная диагностика сотрудников, которые входят в грязную зону. Я звонил старшей медсестре, она сначала сказала, что про это ничего не знает, потом сказала, что анализа не будет, потому что лаборатории перегружены".

В основном, врачи соглашаются на работу, так как в тяжелой ситуации у них обостряется чувство долга, многие врачи ассоциируют себя с военными, которые находятся в безвыходном положении. При этом все работники сейчас особенно остро осознают ценность своего труда. Об этом упомянул практически каждый врач.

"Когда нам сказали, что у больницы инфекционное будущее, поставили вопрос: кто хочет увольняться — пожалуйста. Из моего отделения ушли девять человек, но им сразу дали понять, что будет тяжело вернуться. У меня таких мыслей не было. Я изначально понимала, что такая уж у меня профессия, и я к этому как-то была готова. За всех говорить не могу, но у меня страхи такие: мне страшно не справиться, подвести кого-то".

Семьи погибших от коронавируса врачей по всей стране жалуются на сложную систему оформления материальной компенсации в связи со смертью близкого. Комиссии необходимо тщательно изучить причины заражения врача. И если, по мнению комиссии, врач погиб не при непосредственном оказании медпомощи зараженным коронавирусом пациентам, то выплату не произведут.