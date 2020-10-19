"Смертность у людей старше 80 лет при коронавирусной инфекции достигает 30% - в Италии такие цифры были, а, например, младше 50 лет - это десятые доли процента. Поэтому очевидно, что пожилой возраст - это фактор риска по многим причинам", - сказала она на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
"Сахарный диабет увеличивает риск и заболеваемости и смертности в три раза, сердечно-сосудистые заболевания - в четыре раза, хронически обструктивный бронхит – в 10 раз", - сказала Ткачева, уточнив, что озвучивает цифры на основе данных по пневмококковой пневмонии.