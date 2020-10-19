Оценены последствия заражения COVID и гриппом

В случае одновременного заражения COVID-19 и гриппом инфекция протекает тяжелее, увеличивается риск летального исхода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть зарубежные публикации, что вирусы гриппа увеличивают количество рецепторов к коронавирусу на клетках верхних и нижних дыхательных путей. В случае одновременного инфицирования двумя вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода, особенно в группах риска", — сказала Пшеничная, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Она уточнила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо сделать прививку от гриппа, так как это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.

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