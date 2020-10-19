Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эпидемиолог оценил последствия одновременного заражения COVID и гриппом 

РИА Новости 47 минут назад
Оценены последствия заражения COVID и гриппом
Фото: depositphotos.com
В случае одновременного заражения COVID-19 и гриппом инфекция протекает тяжелее, увеличивается риск летального исхода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть зарубежные публикации, что вирусы гриппа увеличивают количество рецепторов к коронавирусу на клетках верхних и нижних дыхательных путей. В случае одновременного инфицирования двумя вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода, особенно в группах риска", — сказала Пшеничная, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Она уточнила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо сделать прививку от гриппа, так как это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. 10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
Последние новости
В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Описано состояние легких умерших россиян с ковид
Описано состояние легких умерших россиян с ковид
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение