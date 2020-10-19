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Стало известно о странных осложнениях после COVID 

Lenta.ru 3 часа назад
Стало известно о странных осложнениях после COVID
Фото: Lenta.ru
Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на странные осложнения после перенесенной инфекции. На истории пациентов, размещенные в сообществе «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» в Facebook, обратил внимание портал 66.ru.
В частности, отмечают авторы издания, стало известно о проблемах переболевших COVID-19 с желудком, обонянием, выпадением волос и повышением уровня сахара в крови. Многие отметили, что после выздоровления страдают повышенной тревожностью, головокружениями, ухудшением памяти и паническими атаками.

«Просто всю внутри колотит. (…) Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова. Никогда такого не было. Очень страшно», — написала участница сообщества Ольга Ребенок.

Другая подписчица, Анна Сидорова, пожаловалась на онемения конечностей, проявляющиеся даже спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса. «Наконец дошла до невролога. Рассказала про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове», — написала она, отметив, что переболела коронавирусом полгода назад.
Еще один участник группы, Никита Тихомиров, заявил о сохраняющихся симптомах, схожих с сахарным диабетом: «сильную сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость и головокружение после еды и до приема пищи».
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Комментарии
Коронавирус , Анна Сидорова , 66.ru (Екатеринбург)
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