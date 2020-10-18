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Британии предложили срочно вводить полный локдаун 

Lenta.ru 3 часа назад
Британии предложили срочно вводить полный локдаун
Фото: Lenta.ru
Британия должна немедленно ввести трехнедельный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение COVID-19. Об этом заявил член правительственной научной консультативной группы Джереми Фаррар (Jeremy Farrar), сообщает Reuters.

«Текущие многоуровневые ограничения не приведут к значительному снижению скорости передачи и не предотвратят дальнейшее распространение вируса»,

— считает он. В этой связи Фаррар считает необходимым ужесточать меры на национальном уровне. По его словам, при надлежащей финансовой поддержке локдаун позволит сбросить показатели заражений, защитить и подготовить службы здравоохранения и спасти жизни.
Советник считает, что оптимальным было введение подобных мер еще две-три недели назад, однако это можно сделать и сейчас. В то же время сделать это необходимо незамедлительно, поскольку откладывание лишь усугубит и продлит кризис.
16 октября сообщалось, что британские пары, живущие по отдельности, должны придерживаться правил социального дистанцирования, даже если состоят в отношениях уже долгое время.
Ранее в Англии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 была введена трехуровневая система ограничений. Первый применяется в регионах со средним уровнем раcпространения инфекции, второй — с высоким, третий — с очень высоким.
Сильный прирост числа заразившихся коронавирусом начался в Великобритании в сентябре. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 заболели более 708 тысяч человек. Соединенное Королевство — третье в Европе по числу заразившихся. Всего в мире инфицированы оказались более 39 миллионов человек.
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Коронавирус , Reuters
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