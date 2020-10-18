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Вирусолог нашел объяснение новому симптому коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
Вирусолог нашел объяснение новому симптому COVID-19
Фото: Lenta.ru
Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн нашел объяснение нарушениям слуха при коронавирусе, которые британские ученые посчитали новым симптомом инфекции. Своим мнением он поделился с РЕН ТВ.
«Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека», — пояснил эксперт. При этом он отметил, что нарушение слуха не является специфическим симптомом COVID-19 и может сопровождать и другие заболевания.
Альтштейн добавил, что коронавирус может наносить ущерб различным системам организма человека, поэтому у больных действительно могут наблюдаться проблемы со слухом. В то же время этот симптом распространен гораздо меньше, чем, например, потеря обоняния, считает вирусолог.
Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать изменения слуха. Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , РЕН ТВ
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