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Пульмонолог заявила о необходимости астматикам носить маски

News.ruиещё 2
1 час назад
Во время пандемии коронавируса эта мера необходима. При использовании средств индивидуальной защиты человек с таким заболеванием не должен задыхаться.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии ГКБ 52 Депздрава Москвы, пульмонолог Елена Бобрикова.
«Такая обстановка, что в любом случае маска — это обязательное условие. Мы настаиваем на этом, вы должны носить маску. Если человек с бронхиальной астмой задыхается в маске, нужно разобраться: достаточно ли терапии, которую он получает? Может, следует показаться врачу и откорректировать терапию. Человек, который контролирует своё заболевание, не должен задыхаться. Если это тяжёлое течение болезни, тогда в нашем арсенале появились современные генно-инженерные препараты, которые реально облегчают жизнь таких больных. Не сидите дома, сходите к специалисту и уточните, потому что маска нужна».
Ранее пульмонолог в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал первые признаки поражения лёгких. Он рекомендовал немедленно обращаться к врачам, если появилась одышка.
Коронавирус,Радиостанция "Говорит Москва",
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