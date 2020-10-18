Во время пандемии коронавируса эта мера необходима. При использовании средств индивидуальной защиты человек с таким заболеванием не должен задыхаться.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии ГКБ 52 Депздрава Москвы, пульмонолог Елена Бобрикова.

«Такая обстановка, что в любом случае маска — это обязательное условие. Мы настаиваем на этом, вы должны носить маску. Если человек с бронхиальной астмой задыхается в маске, нужно разобраться: достаточно ли терапии, которую он получает? Может, следует показаться врачу и откорректировать терапию. Человек, который контролирует своё заболевание, не должен задыхаться. Если это тяжёлое течение болезни, тогда в нашем арсенале появились современные генно-инженерные препараты, которые реально облегчают жизнь таких больных. Не сидите дома, сходите к специалисту и уточните, потому что маска нужна».