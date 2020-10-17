За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса. Общее число случаев за время пандемии составило 1 384 235. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионов. Больше всего инфицированных в Москве (4648), Санкт-Петербурге (659) и Московской области (458). Отмечается, что в 26,9% люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 279 летальных исходов. Полностью выздоровели 8 617 человек.