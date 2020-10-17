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В России выявлено 14 922 новых случая коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В России выявлено 14 922 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса. Общее число случаев за время пандемии составило 1 384 235. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 85 регионов. Больше всего инфицированных в Москве (4648), Санкт-Петербурге (659) и Московской области (458). Отмечается, что в 26,9% люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 279 летальных исходов. Полностью выздоровели 8 617 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что глава Роспотребнадзора рассказала, как остановить пандемию.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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