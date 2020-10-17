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Назван фактор, провоцирующий тяжелое течение COVID-19

РИА Новостииещё 1
2 часа назад
В России чаще всего тяжело болели COVID-19 и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом, рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.
Он отметил, что иммунная система может ослабляться по многим причинам, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги.
По словам специалиста, одним из ярких признаков иммунодефицита являются частые простудные заболевания.
"Более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей могут говорить об иммунодефиците", - сказал Хаитов в комментарии "Газете.ру".
В этом случае врач посоветовал проверить свой иммунный статус и, в случае если он в порядке, выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.
Коронавирус,Рахим Хаитов,Минздрав РФ,РАН,Газета.Ru,
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