Назван фактор, провоцирующий тяжелое течение COVID-19

Он отметил, что иммунная система может ослабляться по многим причинам, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги.

В этом случае врач посоветовал проверить свой иммунный статус и, в случае если он в порядке, выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.