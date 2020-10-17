ВОЗ назвала неэффективные препараты против COVID-19 

"При составлении новых рекомендаций по лечению COVID-19 Минздраву РФ необходимо учитывать исследование ВОЗ относительно неэффективности этих препаратов. Трудно сказать, почему вообще многие из них попали в рекомендованные. Это препараты противомалярийные, направленные на паразитов, то есть простейших, ничего близкого с вирусами здесь нет", — заявил руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира/Ритонавира" и "Интерферона", как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов", — отметили в организации, передает The Financial Times.
"ВОЗ — это очень слабый в медицине авторитет. Эта структура выполняет чаще административные функции. Страны не особо ориентируются на организацию в вопросах практического использования лекарственных препаратов. Они будут смотреть на собственные представления об эффективности. Глобально ничего не изменится в лечении инфекции. Минздрав тоже не мгновенно среагирует на эту ситуацию. Это не более чем повод для очередной дискуссии", — пояснил директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов.
"Свой вклад, конечно, вносят, фармацевтические компании, которые производят эти лекарства, поскольку сбыт увеличивается. Они могут оказывать активное сопротивление, чтобы эти препараты не исчезли из рекомендаций", — отметил он.
"Они часто это понимают, но потом, если больной погибнет, с них могут спросить: а почему вы не назначили такой-то препарат, ссылаясь на рекомендации Минздрава. Проблема назначения слишком большого количества лекарств, часто необходимых, а иногда и оказывающих негативное влияние, существует не только в случае с коронавирусом, но и в других медицинских специальностях", — сказал глава центра ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.