ВОЗ назвала неэффективные препараты против COVID-19 

ВОЗ выяснили, что ряд препаратов, которым лечат коронавирус, не способствуют снижению смертности у пациентов. Об этом пишет Газета.ру.

К таким препаратам отнесли "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Интерферон". Тем не менее, некоторые из препаратов Минздрав РФ до сих пор рекомендует при лечении COVID-19.

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что от этих препаратов нужно срочно избавляться.

"При составлении новых рекомендаций по лечению COVID-19 Минздраву РФ необходимо учитывать исследование ВОЗ относительно неэффективности этих препаратов. Трудно сказать, почему вообще многие из них попали в рекомендованные. Это препараты противомалярийные, направленные на паразитов, то есть простейших, ничего близкого с вирусами здесь нет", — заявил руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Специалисты ВОЗ проанализировали данные 11,2 тысяч госпитализированных пациентов из более 30 стран, которые принимали все эти препараты.

"Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира/Ритонавира" и "Интерферона", как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов", — отметили в организации, передает The Financial Times.

Однако комбинация лопинавир+ритонавир не значится в обновленных рекомендациях Минздрава РФ. Ее заменили отечественным препаратом "Фавипиравир".

"ВОЗ — это очень слабый в медицине авторитет. Эта структура выполняет чаще административные функции. Страны не особо ориентируются на организацию в вопросах практического использования лекарственных препаратов. Они будут смотреть на собственные представления об эффективности. Глобально ничего не изменится в лечении инфекции. Минздрав тоже не мгновенно среагирует на эту ситуацию. Это не более чем повод для очередной дискуссии", — пояснил директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов.

Помимо этого, эксперт добавил, что в любом случае у мирового медицинского сообщества нет средств с доказанной эффективностью. Он уточнил, что отказ от имеющихся средств помощи станет ошибкой, так как врачам "попросту нечем будет лечить пациентов".

В свою очередь, глава центра ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что фармацевтические компании специально тормозят вывод этих лекарств из рекомендаций.

"Свой вклад, конечно, вносят, фармацевтические компании, которые производят эти лекарства, поскольку сбыт увеличивается. Они могут оказывать активное сопротивление, чтобы эти препараты не исчезли из рекомендаций", — отметил он.

Эксперт добавил, что его беспокоят побочные явления от данных препаратов. Однако врачи в России перестраховываются.