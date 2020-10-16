Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психолог посоветовала способ реагирования на агрессивных «безмасочников» 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа верная реакция на агрессивных «безмасочников»
Фото: Lenta.ru
Из-за пандемии у россиян часто возникают конфликты с теми, кто отказывается носить маски. Способ реагирования на «безмасочников» предложила психолог Гелена Иванова, передают «Невские новости».
Как рассказала специалист, люди часто агрессивно реагируют на просьбу надеть маску. Она объяснила это ростом тревоги у людей на фоне пандемии. Такое поведение — это одна из реакций на негатив со стороны. Кроме того, у некоторых появились личные проблемы.
Иванова посоветовала в таких случаях не отвечать человеку агрессией. Она также рекомендовала попытаться объяснить человеку важность ношения маски, но не повторять его поведение.
В России просьбы надеть маску нередко приводят к избиениям. 5 октября в Москве пассажир метро избил женщину без маски после того, как она покашляла. 4 октября житель Забайкальского края потребовал от мужчины надеть маску и тоже избил за отказ, а потом забрал у него телефон и семь тысяч рублей. В августе кондуктор трамвая напал на пассажирку за проезд без маски, после чего выгнал ее из салона.
Кроме ношения масок, россиянам рекомендуюттщательно мыть руки с мылом. В Роспотребнадзоре объяснили, что это снижает вероятность заражения коронавирусом на 36 процентов, играя ключевую роль в борьбе с инфекцией. Там добавили, что такой способ поможет защититься и от других инфекций.
Видео дня. Почему возникает межпозвоночная грыжа
Последние новости
Роспотребнадзор рассказал об одномоментном подъеме COVID-19 по всей России Роспотребнадзор рассказал об одномоментном подъеме COVID-19 по всей России «Тинькофф» отказался продаваться «Яндексу» «Тинькофф» отказался продаваться «Яндексу» США объяснили «проблему с русскими» США объяснили «проблему с русскими»
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог рассказал о причинах появления рака языка
Онколог рассказал о причинах появления рака языка
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Бессимптомно переболевшие рассказали об ощущениях
Бессимптомно переболевшие рассказали об ощущениях
Выяснилось, можно ли запивать еду водой
Выяснилось, можно ли запивать еду водой
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение