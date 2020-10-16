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Первую российскую вакцину от коронавируса начали тестировать на пожилых 

Lenta.ru 1 час назад
Исследование первой российской вакцины от коронавируса «Cпутник-V» началось на добровольцах старше 60 лет, сообщил глава МинздраваМихаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что для данной категории пациентов необходимо выработать специальные параметры вакцинации.
Ранее Минздрав разрешил испытывать первую российскую вакцину на пожилых. По словам министерства, цель испытаний — расширение возможностей применения вакцины на тех, кто имеет повышенный риск тяжелого течения коронавируса.
16 октября в России впервые выявили более 15 тысяч новых заражений коронавирусом — 15 150. Выздоровели 8485 россиян, умерли 232. С начала пандемии зарегистрировано 1 369 313 заражений, 1 056 582 выздоровлений и 23 723 летальных исхода.
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Коронавирус , Видео , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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