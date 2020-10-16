Первую российскую вакцину от коронавируса начали тестировать на пожилых 

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Исследование первой российской вакцины от коронавируса «Cпутник-V» началось на добровольцах старше 60 лет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко . Его слова передает ТАСС

Он отметил, что для данной категории пациентов необходимо выработать специальные параметры вакцинации.

Ранее Минздрав разрешил испытывать первую российскую вакцину на пожилых. По словам министерства, цель испытаний — расширение возможностей применения вакцины на тех, кто имеет повышенный риск тяжелого течения коронавируса.

16 октября в России впервые выявили более 15 тысяч новых заражений коронавирусом — 15 150. Выздоровели 8485 россиян, умерли 232. С начала пандемии зарегистрировано 1 369 313 заражений, 1 056 582 выздоровлений и 23 723 летальных исхода.