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Ученые объяснили, как уши могут выдать коронавирус 

Слово и Дело 3 часа назад
Многие граждане Великобритании после того, как перенесли коронавирусную инфекцию, обращались к врачам с жалобами на тревожные симптомы, которые возникали уже после выздоровления. Об этом сообщает The Sun.
Чаще всего пациенты с посткоронавирусным состоянием рассказывали врачам об одышке, хронической усталости и затуманенном сознании. Все эти симптомы проявляются через несколько месяцев после постановки диагноза COVID-19. Ученые из Лондонского Королевского колледжа проанализировали истории болезней около 60 тыс. человек. Исследователи не исключили, что они и в будущем будут страдать от подобных симптомов.
Явными симптомами посткоронавирусного состояния считаются сенсорные изменения. В их числе: потеря обоняния, аппетита и вкуса, мигающие огоньки в глазах, звон, жужжание и "щелканье" в ушах, а также повышенная жажда. Осложнения проявляются и в рамках нервной и сердечно-сосудистой систем. Не исключены дерматологические проявления. Также после выздоровления могут начаться проблемы с дыханием и психологическим здоровьем.
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Коронавирус , Видео
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