Еще полгода назад с началом пандемии коронавируса миллионы людей по всему миру озаботились покупкой средств индивидуальной защиты. Однако даже по сей день многие спорят о том, что эффективнее защищает от вируса: обычная медицинская маска или дорогой респиратор? Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Отвечая на вопрос, что лучше использовать в период пандемии, медики прежде всего обращают внимание на то, что у респираторов есть ряд существенных недостатков. Во-первых, бытовые респираторы чаще всего оборудованы клапаном, который фильтрует воздух на вдохе, но не делает этого на выдохе. Соответственно, если вы являетесь носителем вируса, такой респиратор не защитит окружающих от вас и лишь

поспособствует распространению COVID-19.

Вдобавок к этому, по словам врачей, даже здоровому человеку бывает тяжело дышать в респираторе.

В то же время эффективность обычных медицинских масок со степенью защиты I оценивается в 95%. А эффективность масок типа II, которые зачастую используются в операционных, и вовсе не менее 98%.