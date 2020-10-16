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Правда ли, что обычная маска эффективнее дорогого респиратора

Мира Маркина
3 часа назад
Еще полгода назад с началом пандемии коронавируса миллионы людей по всему миру озаботились покупкой средств индивидуальной защиты. Однако даже по сей день многие спорят о том, что эффективнее защищает от вируса: обычная медицинская маска или дорогой респиратор? Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
Отвечая на вопрос, что лучше использовать в период пандемии, медики прежде всего обращают внимание на то, что у респираторов есть ряд существенных недостатков. Во-первых, бытовые респираторы чаще всего оборудованы клапаном, который фильтрует воздух на вдохе, но не делает этого на выдохе. Соответственно, если вы являетесь носителем вируса, такой респиратор не защитит окружающих от вас и лишь
поспособствует распространению COVID-19.
Вдобавок к этому, по словам врачей, даже здоровому человеку бывает тяжело дышать в респираторе.
В то же время эффективность обычных медицинских масок со степенью защиты I оценивается в 95%. А эффективность масок типа II, которые зачастую используются в операционных, и вовсе не менее 98%.
Таким образом, специалисты сходятся во мнении, что использование медицинских масок куда более рационально, нежели дорогих респираторов.
Коронавирус,Видео,
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