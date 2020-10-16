Врач: бессимптомный COVID-19 можно выявить

Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, на что именно нужно обратить внимание, если у вас есть подозрения, что вы болеете COVID-19 бессимптомно. По ее словам, у некоторых больных на короткое время пропадает обоняние и изменяется вкус, но другой симптоматики не наблюдается.

«Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях», – объяснила Соседова.

Она отметила, что если клиническая картина отсутствовала, а антитела есть, значит, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса.