Врач: бессимптомный COVID-19 можно выявить

Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, на что именно нужно обратить внимание, если у вас есть подозрения, что вы болеете COVID-19 бессимптомно. По ее словам, у некоторых больных на короткое время пропадает обоняние и изменяется вкус, но другой симптоматики не наблюдается.
«Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях», – объяснила Соседова.
Она отметила, что если клиническая картина отсутствовала, а антитела есть, значит, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса.
Изменения, которые происходят при болезни в легких, поможет установить компьютерная томография. Если на ней будет «матовое стекло», можно подтверждать наличие заболевания, которое внешне может не проявляться, сообщает радио Sputnik.