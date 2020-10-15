Сердечно-сосудистые заболевания приводят к более тяжелому течению COVID-19, увеличивают риск госпитализации в шесть раз. Вероятность смерти возрастает в 12 раз, то есть на 1100 процентов. Этот опасный фактор назвал генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава , академик Сергей Бойцов , сообщает «Интерфакс».

По его словам, риск инфаркта миокарда при коронавирусе увеличивается в два-три раза по сравнению с гриппом, риск инсульта — в шесть-семь раз. Частыми осложнениями на фоне инфекции оказываются тромбозы, сердечная недостаточность, миокардит, нарушение ритма сердца.

Академик отметил, что патологии сердца и сосудов встречаются у каждого третьего доставленного в больницу зараженного и считаются самыми частыми сопутствующими болезнями. Это связано с большим числом пенсионеров среди пациентов.

Ранее Бойцов заявил, что вероятность смертельного исхода при заражении возрастает в десять раз из-за ожирения, возможность тяжелого течения увеличивается в семь раз.