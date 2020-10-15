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Предсказан суточный прирост заболеваемости россиян COVID-19 на пике 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Предсказан суточный прирост COVID в РФ на пике
Фото: Lenta.ru
В России суточный прирост заболеваемости COVID-19 на пике составит 17-18 тысяч случаев. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».
Он напомнил, что рост заболеваемости фиксируется в среднем на протяжении двух инкубационных периодов. «То есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», — предсказал Горелов, отметив, что после этого число заражений начнет снижаться.
Также эпидемиолог отметил, что пока COVID-19 заразилась незначительная прослойка населения. Рост заболеваемости, по его мнению, был ожидаемый.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор , Интерфакс
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