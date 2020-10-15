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Названы главные разносчики коронавируса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Главными разносчиками COVID-19 в России могут быть офисные работники — именно они чаще всего заражаются коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

«Основная масса заболевших — это люди от 30, даже 39 лет до 60, работающее население. Среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структур госуправления», — заметила Попова.

Недостаточное соблюдение эпидемиологических требований, по ее словам, главная причина распространения COVID-19 в офисах.
Ранее Попова назвала причину роста тяжелых случаев заболевания COVID-19. Она считает, что не удалось проследить за старшим поколением, которое осенью вернулось с дач, вышло на улицу в городах и встретилось с вирусом.
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Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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