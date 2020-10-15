«Это как холодная война»

Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием не только для глобальной экономики, но и для всех стран в отдельности, их правительств и политических режимов.

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Спасательным кругом в нынешней ситуации должны стать вакцины, которые остановят распространение заражения. Спустя десять месяцев борьбы с пандемией сразу несколько вакцин находятся в заключительной стадии клинических испытаний, а число предзаказов исчисляется миллиардами доз. За возможность первыми получить долгожданную панацею развернулась серьезная борьба между странами: одним вакцина поможет защитить население и спасти падающие рейтинги правительства, другие рассчитывают усилить свои внешнеполитические позиции и обрести новых союзников.

О том, как в новом постковидном мире вакцина становится действенным инструментом внешней и внутренней политики, — в материале «Ленты.ру».

Мало кто догадывался, что ждет мир, когда конце декабря 2019-го — начале января 2020-го в сети появлялись видео из Китая, на которых люди теряли сознание на улице из-за неизвестного ранее заболевания, а медики в костюмах биологической защиты разгоняли зевак и уносили несчастных в неизвестном направлении.

Никто не мог подумать, что новый вирус приведет к жесткому карантину и беспрецедентному для современного мира закрытию границ, обрушит экономику даже самых развитых стран и унесет более миллиона жизней.

Природа глобализации такова, что опасный патоген, впервые замеченный в китайском городе-миллионнике Ухане, стремительно распространился по разным уголкам мира — от крошечных островных государств до поселений индейцев Амазонки. Уже 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, а 11 марта назвала вспышку неизвестного ранее патогена пандемией.

Приблизительно в это же время крупные фармакологические компании и исследовательские центры вступили в гонку по поиску и разработке вакцины от смертельного вируса. Обычно этот процесс занимает годы (а то и десятилетия), и лишь 10 процентов «кандидатов», как правило, не проваливают клинические испытания и доходят до населения. Сейчас же, учитывая высокую контагиозность вируса SARS-CoV-2 и разрушительное воздействие пандемии на глобальную экономику, разработчики прикладывают максимум усилий для ускорения создания вакцины, а регуляторы существенно упростили процедуру регистрации новых препаратов. Однако повлиять на средние показатели успешности разработок гораздо сложнее.

Десять из них находятся в заключительной — самой масштабной и решающей — фазе испытаний, которая призвана окончательно ответить на вопрос об их эффективности и безопасности, особенно в случае детей, пожилых и людей со слабым здоровьем. Чисто теоретически одна из этих вакцин — те самые 10 процентов — и может стать долгожданной панацеей.

Сразу четыре из 10 вакцин-лидеров гонки разрабатываются в Китае. Над еще тремя работают американские компании — Novavax, Moderna и Pfizer (в последнем случае — совместно с немецкой BioNTech и китайской Fosun Pharma). Кроме того, в заключительных стадиях разработки находятся британская вакцина от компании AstraZeneca и Оксфордского университета, российская вакцина от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, а также препарат, разработанный бельгийской Janssen Pharmaceutical Companies — дочкой американской Johnson&Johnson

«Гонка по разработке вакцины похожа на космическую гонку между США и Советским Союзом... Это как холодная война», — оценил происходящее Брэд Лонкар, основатель американского биотехнологического фонда, ориентированного на Китай. По его словам, для китайских чиновников это, в свою очередь, «не только предмет национальной гордости и важный шаг для защиты их собственного здоровья, но и способ продемонстрировать свое превосходство».

Успех вакцины не просто обогатит компанию-разработчика, но и наделит государства, которые получат ее первыми, значительным влиянием и одновременно колоссальной ответственностью.

Сколько вакцин направить в другие страны, а сколько оставить себе? Если делиться с другими, то по какому принципу? Что требовать взамен? Ответы на эти непростые вопросы определят имидж и геополитическое влияние стран на ближайшие годы, сформируют новые партнерства и альянсы и усугубят существующие противоречия.

Кто первый встал, того и вакцина

«На протяжении десятилетий одни и те же уставшие голоса предлагали одни и те же неудачные решения, преследуя глобальные амбиции за счет собственного народа. Но вы можете найти истинную основу для сотрудничества только тогда, когда вы заботитесь о собственных гражданах. Как президент я отверг неудачные подходы прошлого, и я с гордостью ставлю Америку на первое место так же, как и вы должны ставить свои страны превыше всего. В этом нет ничего страшного — это то, что вы должны делать», — с такими словами в разгар всемирной пандемии президент США Дональд Трамп обратился к 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Лидерство в гонке за вакциной и обеспечение ею американцев в приоритетном порядке — как и просто подобные обещания — могут стать серьезным подспорьем для Трампа в борьбе на президентских выборах, до которых уже меньше месяца. Особенно важно это на фоне растущей критики того, как его администрация справляется с пандемией в стране.

Siphiwe Sibeko / Reuters

«Думаете, электорат Трампа будет довольствоваться стратегией вакцинации, которая не "сделает Америку снова великой"?» — отмечает Дэвид Солсбери, бывший директор по иммунизации британского Министерства здравоохранения , который в настоящее время является сотрудником лондонского аналитического центра Chatham House.

Допустим, твоя страна разработает вакцину раньше других, но сразу же поставит ее в другое государство, — такое явно голосов не прибавит.



Дэвид Солсбери

По всей видимости, исходя из этих соображений американское правительство уже заключило предварительные соглашения о поставках вакцин с компаниями Novavax, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и Sanofi. Причем речь идет о 100 миллионах доз каждой после одобрения регуляторами. А с AstraZeneca власти США договорились о поставках целых 300 миллионов доз — и это при том, что все население страны насчитывает приблизительно 330 миллионов человек. Кроме того, в июне Штаты скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир, который используется для лечения больных COVID-19.

США — не единственная страна, решившая заблаговременно запасаться сразу несколькими видами вакцин. Так, Великобритания договорилась о поставках в общей сложности 340 миллионов доз от пяти производителей (при населении в 68 миллионов человек). Евросоюз должен будет получить 600 миллионов доз от двух разработчиков и ведет переговоры с еще четырьмя. Япония договорилась с Pfizer и AstraZeneca о закупках по 120 миллионов доз каждой из вакцин и обсуждает с Moderna поставки еще 40 миллионов (при населении в 126 миллионов). А Австралия смогла гарантировать поставки 85 миллионов доз двух видов для 25-миллионного населения.

Аналогичные двусторонние соглашения с производителями заключает и ряд развивающихся стран, например, Индонезия, Вьетнам и Бразилия. Индия, чья фармакологическая компания Serum Institute of India будет производить вакцины зарубежных разработчиков, также надеется получить порядка 500 миллионов доз к середине следующего года.

Такой ажиотаж и острое желание правительств заблаговременно и гарантированно договориться о поставках обусловлены не только негативным влиянием пандемии на экономику, но и не в последнюю очередь политическими соображениями. Во многих странах карантинные меры и растущая безработица привели к существенному падению рейтингов правящих партий и кабминов, и вместе с очередной волной пандемии недовольство лишь будет расти. Поэтому обещания скорейшей вакцинации и возвращения к привычному порядку вещей становятся сейчас, пожалуй, самым действенным инструментом зарабатывания политических очков и удержания власти.

Справедливости ради, предзаказы на число доз, существенно превышающее численность населения, также могут быть объяснены тем, что в ряде случаев вакцину нужно вводить в два этапа. Так, например, препарат Института имени Гамалеи предполагает введение второй, «бустерной» дозы через несколько недель после первой. К тому же пока нельзя сказать однозначно, надолго ли люди получают иммунитет и как часто нужно будет прививаться.

Тем не менее в ВОЗ подобные шаги ряда государств окрестили «вакцинным национализмом». «Необходимо в первую очередь вакцинировать некоторых людей во всех странах, а не всех людей в некоторых странах», — сказал глава организации Тедрос Аданом Гебреисус в начале сентября.

Если вакцинами не будут обеспечены люди в странах с низким и средним уровнем дохода, то в нашем взаимосвязанном мире вирус продолжит убивать людей и препятствовать восстановлению экономики во всем мире.

Тедрос Аданом Гебреисус

По его словам, применение вакцин в качестве глобального общественного блага отвечает национальным интересам каждой без исключения страны. «Вакцинный национализм продлит, а не сократит пандемию», — добавил Гебреисус.

Дипломатия вакцин

Вместе с тем новые препараты, а точнее их поставки в приоритетном или льготном порядке, очевидно, становятся важным инструментом дипломатии. Если раньше традиционным проявлением благих намерений и дружеского отношения Китая к стране было дарение панд, то сейчас милых пухлых зверюшек потеснило китайское портфолио вакцин.

«Разработка и внедрение вакцины от COVID-19 в Китае, когда она будет доступна, станет глобальным общественным благом. Это станет вкладом КНР в обеспечение физической и ценовой доступности вакцины в развивающихся странах», — сказал китайский лидер Си Цзиньпин в своем обращении к 75-й сессии ГА ООН

Пекин уже пообещал, что страны Африки получат китайские вакцины первыми и совершенно бесплатно. К тому же за время пандемии Китай направил на африканский континент миллионы средств защиты и тестов, а также договорился с местными компаниями об их производстве. Это неслучайно — в последнее десятилетие страна инвестировала миллиарды долларов в африканскую экономику, особенно в добычу полезных ископаемых и другого сырья. Кроме того, КНР видит в Африке динамично растущий рынок сбыта и плацдарм для расширения своего геополитического влияния и военного присутствия (в частности, у китайцев есть военно-морская база в Джибути).

Помимо Африки Китай обещал направить свои вакцины в приоритетном порядке в ряд азиатских государств — на Филиппины, в Камбоджу, Лаос, Мьянму, Таиланд и Вьетнам. Также их доставят в те страны, где препараты сейчас проходят клинические испытания: в ОАЭ, Бахрейн, Перу, Марокко, Турцию, Бангладеш, Бразилию и Индонезию. А странам Латинской Америки и Карибского бассейна Пекин обещал выдать кредит на миллиард долларов для покупки своих вакцин.

Китай, позиционируя себя как «великодушного вакцинатора» развивающихся стран, по всей видимости, стремится вытеснить негативные ассоциации — образ очага и даже виновника пандемии.

«Правительство определенно заинтересовано в том, чтобы Китай преуспел в производстве хорошей вакцины и чтобы многие страны ее захотели», — считает эпидемиолог и эксперт RAND по Китаю Дженнифер Хуанг Боуи. По ее словам, «это пойдет на пользу его дипломатии и смене нарратива вокруг COVID-19».

По мнению некоторых наблюдателей, в стремлении сделать свои разработки «глобальным общественным благом» Китай может обойти стороной США и Австралию, поскольку там уже не раз обвиняли Пекин в сокрытии вспышки коронавируса, что якобы позволило ей перерасти в пандемию.

Дипломатия вакцин, по всей видимости, становится важным элементом и внешней политики России, первой в мире зарегистрировавшей свой препарат, который сейчас проходит заключительную стадию клинических испытаний. Буквально каждую неделю Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), финансирующий разработку вакцины, объявляет о новых договоренностях на ее поставки как в страны, традиционно поддерживающие дружеские отношения с Москвой, так и в государства, исторически находившиеся в орбите США.

По последней информации, Россия получила около 50 заявок на вакцину из разных регионов мира. Были достигнуты договоренности о поставке 32 миллионов доз в Мексику, до 50 миллионов — в Бразилию, 100 миллионов — в Индию, до 35 миллионов — в Узбекистан, по 25 миллионов — в Египет и Непал. Кроме того, по данным РФПИ, российский препарат будут испытывать в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах и в Индии, а Белоруссия и Венесуэла уже получили первые дозы для вакцинации добровольцев. А 14 октября было объявлено о регистрации второго российского препарата.

Разумеется, есть попытки предотвратить национализацию вакцин и гарантировать их получение всеми странами одновременно на уровне международных организаций. Так, в конце апреля ВОЗ совместно с европейскими лидерами объявила об инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT). Она призвана обеспечить равный доступ всех стран к тестам, лекарствам и вакцинам.

В настоящее время более 170 стран присоединились к механизму COVAX, с помощью которого планируется поставить два миллиарда доз вакцин в рамках ACT. Однако ей по-прежнему остро не хватает финансирования: на экстренные расходы прямо сейчас нужно 14 миллиардов долларов.

Однако далеко не все верят в успех этой инициативы. «Дело не только в том, что механизму COVAX не хватает финансирования, (...) что у него нет четких полномочий. Дело в том, что все правительства сталкиваются с огромным давлением общественного мнения — с тем, чтобы они в первую очередь заботились о собственных гражданах», — написал в своей колонке Ричард Хаас , президент частной американской организации «Совет по международным отношениям».

Вакцинный национализм почти наверняка одержит победу над многосторонним подходом к вакцинам

Ричард Хаас